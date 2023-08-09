Буркина-Фасо, Мали и Нигер решили бороться с последствиями санкций ECOWAS против Ниамея

Страны также подтвердили, что санкционные ограничения, введенные сообществом, вредят населению и подрывают безопасность

РАБАТ, 9 августа. /ТАСС/. Власти Буркина-Фасо, Мали и Нигера договорились вести совместную работу над снижением губительных последствий экономических и политических санкций, введенных Экономическим сообществом стран Западной Африки (ECOWAS) против Ниамея. Об этом сообщает во вторник правительственное Буркинийское информационное агентство.

Буркина-Фасо и Мали отметили "решимость поддерживать в этот трудный период Нигер". Они подтвердили ранее заявленную позицию о том, что "любое нападение на Нигер будет объявлением войны Мали и Буркина-Фасо".

Все три страны признали, что введенные членами ECOWAS санкции "наносят вред населению и подрывают безопасность на территориях".

30 июля лидеры государств, входящих в ECOWAS, по итогам саммита в Абудже решили ввести санкции против мятежников, включая закрытие границ с Нигером и запрет на авиасообщение. Также прекращены все финансовые операции с республикой, заморожены государственные активы Нигера в центробанках стран ECOWAS.

Члены ECOWAS потребовали от мятежников немедленно освободить президента Мохамеда Базума, вернуть ему президентские полномочия и восстановить конституционный порядок в стране. Военные государств - членов сообщества заявили 4 августа, что разработали план на случай военной интервенции. С наступлением 7 августа срок ультиматума ECOWAS истек.