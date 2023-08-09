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Попытка госпереворота в Нигере

Миссия ООН и ECOWAS в Нигер не состоялась из-за отказа во въезде в страну

Военные заявили, что не готовы принять трехстороннюю делегацию

ТАСС, 9 августа. Миссия делегаций Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS), ООН и Африканского союза в Нигер не состоялась 8 августа из-за отказа во въезде. Об этом сообщило ECOWAS.

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"Миссия была прервана после получения поздно вечером сообщения от военных [устроивших государственный переворот в Нигере] о том, что они не готовы принять трехстороннюю делегацию", - говорится в заявлении, опубликованном на странице сообщества в соцсети X (ранее Twitter).

Организация отмечает, что чрезвычайный саммит ECOWAS в соответствии с решением от 30 июля "продолжит принимать все меры для восстановления конституционного порядка в Нигере". Запланированная миссия являлась частью усилий по поиску мирного урегулирования кризиса в стране.

30 июля лидеры государств, входящих в ECOWAS, потребовали от мятежников немедленно освободить президента Мохамеда Базума, вернуть ему президентские полномочия и восстановить конституционный порядок в стране. Военные государств - членов ECOWAS заявили 4 августа, что разработали на своей экстренной встрече план на случай интервенции в Нигер. С наступлением 7 августа срок ультиматума сообщества истек. 

Теги:
НигерПопытка госпереворота в Нигере
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