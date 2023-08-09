Суд назначил на 11 августа слушания о публикации Трампом данных по делу о штурме Капитолия

Экс-президент США может не присутствовать на заседании

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Федеральный суд американского округа Колумбия назначил на 11 августа слушания по вопросу о введении ограничений на публикацию бывшим президентом США Дональдом Трампом информации по делу о штурме Капитолия и препятствовании утверждению итогов выборов в стране. Об этом говорится в уведомлении, поступившем во вторник в электронную базу суда.

Как следует из документа, "суд постановил, что слушания относительно предложений сторон по постановлению о неразглашении в данном деле назначены на 10:00 (17:00 мск) 11 августа 2023 года". Трамп не обязан присутствовать на заседании.

Министерство юстиции США ранее попросило судью запретить Трампу и его юристам передавать полученную в ходе процесса информацию лицам, которые не уполномочены судом получать эти данные. Представители ведомства полагают, что распространение подобных сведений может помешать беспристрастному рассмотрению дела, в частности, испугать свидетелей. В ходатайстве приводилось сообщение Трампа в соцсети Truth Social. В нем экс-президент США обвинил политических оппонентов в преследовании и обещал ответить им тем же.

Защита в понедельник выступила против удовлетворения ходатайства Минюста США. Адвокаты Трампа подчеркнули, что эта мера нарушила бы право их клиента на свободу слова. Юристы признали, что часть информации по разбирательству не следует публиковать, но подчеркнули, что "это не требует полного запрета на распространение всех документов", в том числе представленных стороной обвинения.

Обвинения в отношении Трампа

Спецпрокурор США Джек Смит объявил 1 августа о выдвижении обвинений в отношении Трампа по четырем статьям. Ему фактически инкриминируется попытка незаконным путем сохранить власть, несмотря на поражение на выборах 2020 года. Максимальное наказание по самому тяжкому из преступлений, вменяемых Трампу, составляет 20 лет лишения свободы.

В отношении Трампа также выдвинуты обвинения в финансовых махинациях при выплатах бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс и в ненадлежащем обращении с секретными документами. В августе большое жюри в Джорджии примет решение, выдвигать ли против него новые уголовные обвинения по делу о давлении на власти штата с тем, чтобы они скорректировали результаты голосования. По оценке самого республиканца, в случае признания виновным по трем уголовным делам ему грозит в общей сложности 561 год тюрьмы.

Очередные выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Действующий американский лидер Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп объявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.