Глава ОАЭ и советник президента США обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и Джейк Салливан рассмотрели некоторые ключевые аспекты международной и региональной повестки дня

ДУБАЙ, 9 августа. /ТАСС/. Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провел переговоры с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, который посетил Абу-Даби с рабочим визитом.

Как сообщает агентство WAM, стороны обсудили "стратегическое взаимодействие между ОАЭ и США, а также выразили общую заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества". Кроме того, президент ОАЭ и представитель Белого дома рассмотрели некоторые ключевые аспекты международной и региональной повестки дня, отметив важность совместной работы для обеспечения безопасности на Ближнем Востоке.

Салливан принимал участие в консультациях по мирному урегулированию конфликта на Украине, которые прошли в Джидде 5-6 августа. На мероприятии присутствовали представители более 40 стран и международных организаций, в том числе Аргентины, Бразилии, Великобритании, Германии, Египта, Индии, Катара, Китая, ОАЭ, США, Турции, Украины, Франции, Чили и ООН.

По данным агентства DPA, изначально участники встречи должны были обсудить "формулу мира" президента Украины Владимира Зеленского, однако Саудовская Аравия и несколько других стран представили в Джидде еще одну мирную инициативу. Источники агентства утверждают, что частью этого плана являются сохранение территориальной целостности Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под эгидой ООН и обмен пленными.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя прошедшую в Саудовской Аравии встречу, заявила, что Киев и Запад продвижением "формулы" Зеленского пытаются принизить инициативы других стран и монополизировать право на их выдвижение.