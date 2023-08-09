Источник сообщил, что страны Амазонии не обсуждали перспективы создания аналога НАТО

Инициатива президента Колумбии Густаво Петро не вошла в итоговую декларацию по итогам саммита

БЕЛЕН /Бразилия/, 9 августа. /Корр. ТАСС Андрей Улинкин/. Предложение президента Колумбии Густаво Петро о создании военно-политического альянса стран бассейна Амазонки по аналогии с НАТО, которое он выдвинул во вторник в ходе саммита организации Амазонского пакта, не обсуждалось участниками встречи. Об этом ТАСС сообщил дипломатический источник.

"Он представил эту инициативу только сегодня, она не обсуждалась ранее", - сказал собеседник, выразив сомнение в том, что это предложение получит единодушную поддержку стран региона.

"Это не то, что пришлось бы нам по вкусу. Мы не видим угроз ни от кого из соседей", - добавил дипломат, подчеркнув, что инициатива Петро не нашла отражения в итоговой декларации лидеров.

Говоря о кооперации по вопросам безопасности в формате Организации договора о сотрудничестве в бассейне реки Амазонки, источник также указал, что участники саммита единодушно поддержали создание в будущем центра международного полицейского сотрудничества в регионе со штаб-квартирой в бразильском Манаусе. По линии этого учреждения предлагается наладить обмен оперативной информацией и разведданными, проводить совместные следственные мероприятия, создать систему оповещений и организовать подготовку кадров. Кроме того, собеседник агентства отметил важность сотрудничества в приграничных районах, подчеркнув, что, с его точки зрения, наиболее предпочтительным было бы наладить такое взаимодействие между правоохранительными органами, а не военными ведомствами.

Ранее на саммите Организации договора о сотрудничестве в бассейне реки Амазонки президент Колумбии выдвинул инициативу о создании военно-политического блока стран Амазонского пакта для защиты экваториальных дождевых лесов региона. По его мнению, такая структура могла бы координировать совместные действия вооруженных сил участников. Кроме того, он выступил с идеей создания специализированного суда для рассмотрения дел, связанных с экологическими преступлениями, затрагивающими природу региона и права коренного населения.

Саммит Амазонского пакта проходит в бразильском Белене 8-9 августа. Помимо стран региона, к участию в нем приглашены представители стран - доноров Фонда Амазонии, а также Индонезии, Демократической Республики Конго и Республики Конго, обладающих обширными территориями экваториальных дождевых лесов. Накануне саммита в Белене прошли встречи профильных министров стран региона и конференции гражданских активистов и защитников природы.