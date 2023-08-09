Британия заключила соглашение с Турцией по борьбе с производителями лодок для мигрантов

Как следует из данных британского Национального агентства по борьбе с преступностью, до 90% надувных лодок, на которых перевозят нелегалов, производятся в Турции

ЛОНДОН, 9 августа. /ТАСС/. Великобритания заключила соглашение с Турцией, которое позволит более эффективно противодействовать нелегальной миграции благодаря борьбе с производителями лодок для нелегалов. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на МВД Соединенного Королевства.

Издание пишет, что Великобритания намерена основать в Турции центр, на базе которого правоохранительные органы двух стран смогут координировать операции по борьбе с изготовителями надувных лодок - на них нелегальные мигранты добираются из Франции до берегов Англии. Газета приводит данные британского Национального агентства по борьбе с преступностью, согласно которым подавляющее большинство надувных лодок, которыми пользуются перевозчики нелегалов, производятся в Турции. После этого они оснащаются китайскими моторами и транспортируются в Германию или Болгарию, а оттуда переправляются во Францию. По словам источника The Daily Telegraph, от 80% до 90% подобных плавсредств имеют турецкое происхождение.

"Как я уже ясно сказала, мы должны сделать все, что можем, чтобы разгромить банды по контрабанде людей и остановить лодки", - приводит газета слова главы британского МВД Суэллы Браверман.

Как отмечается в статье, турецкие лодки стоят около £1 тыс. ($1,27 тыс.), а перевезти они могут более 50 человек. За каждого человека преступные группы, задействованные в этом бизнесе, берут от £2 тыс. до £4 тыс. ($2,5-5 тыс.).

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал решение проблемы нелегалов одной из пяти главных целей своего кабинета. Число нелегальных мигрантов, добирающихся до берегов Англии через пролив Ла-Манш, неуклонно увеличивается на протяжении четырех последних лет, несмотря на обещания правящей Консервативной партии бороться с незаконной иммиграцией. В 2018 году было зафиксировано 299 подобных случаев, в 2019 году - 1,8 тыс., в 2020 году уже 8,4 тыс. человек воспользовались незаконным морским путем, а в 2021 году - 28,5 тыс. человек. В 2022 году этот показатель вырос на 60% и достиг 45,7 тыс.