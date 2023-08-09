Источник сообщил о предложении банка БРИКС помочь с защитой Амазонии

Межамериканский банк развития и Андская корпорация развития сделали аналогичные предложения

БЕЛЕН /Бразилия/, 9 августа. /Корр. ТАСС Андрей Улинкин/. Представители Нового банка развития, созданного странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), присутствовали на саммите стран Амазонского пакта в Белене и предложили свою помощь в финансировании проектов по защите экваториальных дождевых лесов региона. Об этом ТАСС сообщил во вторник дипломатический источник.

"Они предложили внести свой вклад, предоставить средства, присоединиться к защите Амазонии", - сказал собеседник в кулуарной беседе, отметив, что регион действительно испытывает сильную потребность в финансировании проектов социально-экономического развития. Аналогичным образом свою помощь предложили другие международные финансовые учреждения, такие как Межамериканский банк развития и Андская корпорация развития.

Источник также не исключил, что вопрос сотрудничества стран БРИКС в Амазонии может быть затронут на предстоящем саммите "пятерки" в Йоханнесбурге в конце августа, однако на беленской встрече такие перспективы не обсуждались.