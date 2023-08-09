Эксперт заявил о нежелании Китая делать из консультаций по Украине антироссийский механизм

Так сотрудник Центра учебной подготовки "Китай - Шанхайская организация сотрудничества" Цуй Хэн прокомментировал разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова с китайским коллегой Ван И сразу после проведения консультаций в Джидде

ПЕКИН, 9 августа. /ТАСС/. Китайские власти стремятся не допустить превращения международных переговоров по украинской проблеме в механизм для оказания давления на Россию. Об этом заявил сотрудник Центра учебной подготовки "Китай - Шанхайская организация сотрудничества" по продвижению международного взаимодействия и сотрудничества в сфере судопроизводства Цуй Хэн, комментируя консультации по Украине в Джидде и состоявшийся по их итогам телефонный разговор главы МИД КНР Ван И с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Вполне оправданно, что Китай передал России послание с этого диалога, который в противном случае утратил бы свою значимость и стал всего лишь "судом" Запада [над РФ]", - приводит его слова газета Global Times.

Как уточнил эксперт, тем самым Пекин "демонстрирует уникальную роль" в процессе урегулирования украинского кризиса. Он отметил, что разговор между главами внешнеполитических ведомств КНР и России после консультаций в Джидде "носил своевременный характер".

В понедельник Ван И заявил Лаврову, что Пекин занимает независимую позицию по украинской проблеме и стремится к мирному пути ее урегулирования. По словам китайского дипломата, КНР будет активно содействовать продвижению переговоров, действовать "объективно и рационально".