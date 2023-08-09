Байден заявил, что вскоре посетит Вьетнам для укрепления связей со страной

Американский президент отметил, что республика хочет стать партнером США

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил во вторник, что вскоре намерен посетить Вьетнам, поскольку власти этой страны хотят улучшить отношения с Вашингтоном.

"Я вскоре поеду во Вьетнам, поскольку Вьетнам хочет изменить отношения с нами и стать партнером, - приводит слова американского лидера пресс-пул Белого дома. - Мы сейчас в такой ситуации, когда в мире происходят все эти перемены, и у нас есть возможность для разумных изменений динамики". Байден выступал на мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию. Оно проходило в городе Альбукерке (штат Нью-Мексико).

В конце июля Байден заявил, что его бразильский и вьетнамский коллеги сообщили о желании провести с ним встречи. Как следовало из сообщения пресс-пула Белого дома, американский лидер тогда утверждал, что вьетнамское руководство хочет вывести Вашингтон на позицию "основного партнера наравне с Россией и Китаем".