Генсек ООН вновь не упомянул, что ядерную бомбардировку японских городов провели США

В своей речи Антониу Гутерриш призвал полностью ликвидировать ядерное оружие

ТОКИО, 9 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем послании в связи с 78-й годовщиной ядерной бомбардировки Нагасаки не упомянул, что ее провели США. Послание зачитала на церемонии в Японии заместитель генсека Идзуми Накамицу.

Ранее Гутерриш адресовал речь участникам мероприятия, посвященного бомбардировке Хиросимы, в которой также не сказал об ответственности США.

"Риск ядерной катастрофы сейчас самый высокий со времен холодной войны. Перед лицом этих угроз мировое сообщество должно говорить единым голосом. Любое применение ядерного оружия неприемлемо, - отметил генсек ООН. - Мы не будем сидеть сложа руки, пока ядерные государства соревнуются в создании еще более опасного оружия. До полной ликвидации ядерного оружия страны должны взять на себя обязательства никогда не применять его".

По словам Гутерриша, единственный способ устранить ядерные риски - это ликвидация ядерного оружия. "Мы никогда не сможем забыть то, что произошло здесь. Мы должны отодвинуть тень ядерного уничтожения раз и навсегда. Никаких больше Нагасаки. Никаких больше Хиросим", - заявил он.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены США в самом конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии. Это единственные в истории человечества примеры боевого применения ядерного оружия. Соединенные Штаты до сих пор не признают своей моральной ответственности, оправдывая такие действия "военной необходимостью". Президент США Джо Байден, участвовавший в саммите Группы семи в Хиросиме в мае 2023 года, извинений за атомные удары не принес.