Мэр Нагасаки назвал концепцию ядерного сдерживания помехой на пути к безъядерному миру

Сиро Судзуки отметил, что опасность исходит "не только от России", не упомянув при этом другие государства с ядерным оружием

ТОКИО, 9 августа. /ТАСС/. Устоявшаяся концепция ядерного сдерживания не позволяет полностью избавить мир от ядерного оружия, в связи с чем от нее следует отказаться. Такое мнение в среду, выступая на траурной церемонии, посвященной памяти жертв американской атомной бомбардировки Нагасаки, выразил мэр города Сиро Судзуки.

"Опасность ядерного сдерживания исходит не только от России. Опора на ядерное сдерживание не позволяет достигнуть мира без ядерного оружия. Единственный способ по-настоящему обезопасить себя - это избавиться от ядерного оружия на Земле. Я обращаюсь к лидерам государств, обладающих ядерным оружием или находящихся под ядерным зонтиком. Настало время принять мужественное решение об отказе от опоры на ядерное сдерживание", - сказал он, ни разу не упомянув в своей речи, что ядерным оружием обладают и другие государства, включая США. Также он не сказал, что на Нагасаки была сброшена американская атомная бомба.

Памятная церемония в Нагасаки проходит в 2023 году в усеченном формате из-за тайфуна. На мероприятие не были приглашены премьер-министр Японии Фумио Кисида, правительственные чиновники, иностранные послы, дипломаты и обычные гости. В ней участвуют только городские чиновники и представители общественных организаций.

Нагасаки стал вторым после Хиросимы городом Японии, подвергшимся американскому ядерному удару в августе 1945 года. Последствия бомбардировки оказались катастрофическими: в момент взрыва погибли 70 тыс. жителей, город был практически стерт с лица земли. Тысячи людей, переживших атомный удар, умерли позднее от последствий облучения.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки стали единственным в истории человечества примером боевого применения ядерного оружия. Соединенные Штаты до сих пор не признают своей ответственности, оправдывая такие действия "военной необходимостью". Президент США Джо Байден, участвовавший в саммите Группы семи (G7) в Хиросиме в мае 2023 года, извинений за атомные удары не принес.