Премьер Японии в годовщину бомбардировки Нагасаки вновь обвинил Россию в ядерных угрозах

Фумио Кисида пообещал, что его страна продолжит придерживаться политики трех безъядерных принципов: не иметь, не производить и не ввозить на свою территорию ядерное оружие

ТОКИО, 9 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая с видеообращением на церемонии по случаю 78-й годовщины американской атомной бомбардировки города Нагасаки, вновь обвинил Россию в угрозах применения ядерного оружия.

"Раскол по ядерному разоружению в международном сообществе углубляется, и на фоне ядерных угроз со стороны России путь к миру без ядерного оружия становится еще тяжелее", - заявил Кисида, который из-за тайфуна "Канун" не смог в этом году лично присутствовать на памятных мероприятиях в Нагасаки.

Глава японского правительства в очередной раз пообещал, что его страна продолжит придерживаться политики трех безъядерных принципов: не иметь, не производить и не ввозить на свою территорию ядерное оружие. Кроме того, Кисида заверил, что и впредь будет прилагать все усилия для создания мира без ядерного оружия.

Между тем, как и во все предыдущие годы в ходе выступлений на памятных мероприятиях в Хиросиме и Нагасаки, премьер-министр Японии напрямую не упоминал США, совершившие атомные бомбардировки японских городов. Мэр Нагасаки в своем выступлении также не говорил о Соединенных Штатах. Японские официальные лица в публичных выступлениях обычно не подчеркивают, что именно США совершили бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. В то же время в Мемориальном музее мира в Хиросиме представлены все подробности атомных бомбардировок 1945 года. В учебных пособиях для школ и институтов Японии их история также всесторонне отражена. Японские СМИ при освещении тем, связанных с атомными бомбардировками, всегда упоминают, что их совершили США.

В этом году Япония председательствует в Группе семи, а саммит "семерки" прошел в мае в Хиросиме. Джо Байден стал вторым после Барака Обамы действующим американским президентом, посетившим один из японских городов, подвергшихся в 1945 году атомной бомбардировке. Однако Байден, как и Обама, побывавший в Хиросиме в 2016 году, не принес извинений. В памятной книге Мемориального музея мира американский президент оставил краткую запись, призвав сохранять надежду на построение мира, в котором не будет ядерного оружия.

Японские официальные лица, включая Кисиду, регулярно выступают с критикой действий РФ на Украине, периодически заявляя о "недопустимости применения и угроз применения Россией ядерного оружия".

Атомная бомбардировка

Нагасаки стал вторым после Хиросимы городом Японии, подвергшимся американскому ядерному удару в августе 1945 года. Первоначальной целью бомбардировщика В-29 под управлением майора Чарльза Суини был город Кокура, расположенный на севере острова Кюсю. По стечению обстоятельств утром 9 августа над Кокурой наблюдалась сильная облачность, в связи с чем Суини принял решение повернуть самолет на юго-запад и направиться к Нагасаки.

Там американцев также ожидала плохая погода, однако плутониевая бомба в итоге была сброшена. Она оказалась почти вдвое мощнее атомной бомбы "Малыш", использованной в Хиросиме 6 августа, но из-за неточного прицеливания и особенностей местного рельефа урон от взрыва был несколько снижен. Тем не менее последствия бомбардировки оказались катастрофическими: в момент взрыва погибли 70 тыс. жителей, город был практически стерт с лица земли. Тысячи людей, переживших атомный удар, умерли позднее от последствий облучения.