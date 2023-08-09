В США заявили, что объем поставок боеприпасов Украине не создаст угрозу нацбезопасности

По словам председателя Комитета начальников штабов ВС Соединенных Штатов генерала Марка Милли, Пентагон активно взаимодействует с компаниями ОПК для скорейшего восполнения собственных боеприпасов

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Американские военные при передаче боеприпасов Украине не допустят такого сокращения запасов США, при котором возникнет угроза безопасности страны. С таким утверждением выступил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли в интервью журналистам газеты The Washington Times, опубликованном во вторник.

По словам Милли, министр обороны США Ллойд Остин дал следующие инструкции относительно сохранения у США запасов вооружений: "Ни по одной категории боеприпасов не опускаться ниже того уровня, который является приемлемым с точки зрения наличия риска". "Мы отслеживаем это каждый день для [Остина] и для президента [США Джо Байдена]. Мы каждый день направляем им отчеты", - добавил генерал.

"Я не буду вдаваться в детали, но мы следим за этим очень-очень внимательно", - сказал Милли. "Так что мы не будем создавать угрозу с точки зрения наших потребностей в сфере национальной безопасности и потенциала проведения боевых операций при наличии запасов боеприпасов и тому подобного. Мы не станем подвергать себя такому риску", - заверил он.

Как следует из публикации, Милли сообщил, что Пентагон активно взаимодействует с компаниями оборонно-промышленного комплекса для скорейшего восполнения объема боеприпасов. Издание приводит данные, согласно которым в США намерены увеличить в 2024 году объемы производства артиллерийских снарядов до 80 тыс. в месяц.