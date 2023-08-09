9 августа, 03:40
Военная операция на Украине

Южная Корея примет участие в рабочей группе по "формуле мира" Зеленского

По данным Yonhap, в Сеуле надеются, что это поспособствует получению южнокорейским бизнесом крупных проектов в сфере восстановления Украины

СЕУЛ, 9 августа. /ТАСС/. Республика Корея намерена принять участие в рабочей группе по реализации "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на администрацию южнокорейского президента.

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Соответствующее решение принято после консультаций по Украине в Джидде, которые посетил глава управления национальной безопасности президентской администрации Республики Корея Чо Тхэ Ён. Создание рабочей группы по "формуле мира" обсуждалось на переговорах в Саудовской Аравии, пояснили в администрации южнокорейского лидера.

"В соответствии с одним из главных пунктов нашей инициативы солидарности и мира на Украине мы примем участие в рабочей группе "формулы мира", - сказал чиновник президентского офиса. Во время визита на Украину в середине июля президент Республики Корея Юн Сок Ёль представил "инициативу солидарности и мира на Украине", которая включает в себя южнокорейскую помощь гуманитарного характера, поддержку в сфере безопасности и взаимодействие при восстановлении страны.

Как указывает агентство Yonhap, в Сеуле надеются, что участие в рабочей группе по "формуле мира" поспособствует получению южнокорейским бизнесом крупных проектов в сфере восстановления Украины.

Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, так называемый мирный план Зеленского является очередной методичкой США по разжиганию конфликта в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что заявления Зеленского о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий. 

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УкраинаРеспублика КореяЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на УкраинеЮн Сок Ёль
© Информационное агентство ТАСС
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