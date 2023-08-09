ООН и Дамаск достигли соглашения по возобновлению работы КПП "Баб-эль-Хава"

Через этот пункт производится доставка примерно 85% гуманитарной помощи на северо-запад Сирии

ООН, 9 августа. /ТАСС/. Секретариат ООН и власти Сирии достигли договоренности о возобновлении работы пункта пропуска "Баб-эль-Хава" на границе с Турцией, через который осуществляется доставка гуманитарной помощи на северо-запад Сирии. Об этом говорится в сообщении офиса генерального секретаря ООН.

"Генеральный секретарь ООН приветствует понимание, достигнутое ООН и властями Сирии по продолжению использования КПП "Баб-эль-Хава" в ближайшие шесть месяцев для доставки гуманитарной помощи миллионам жителей северо-запада Сирии. Подтвержденное Сирией разрешение создает основу для ООН и ее партнеров осуществлять в соответствии с законом трансграничные операции для доставки гуманитарной помощи через пункт пропуска "Баб-эль-Хава", - говорится в сообщении.

В офисе Гутерриша отметили, что договоренность была достигнута в результате контактов заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса и представителей сирийских властей. При этом в ООН не уточнили, на каких условиях было достигнуто соглашение.

Пункт пропуска "Баб-эль-Хава", через который доставлялось 85% гуманитарной помощи для жителей северо-запада Сирии, функционировал в рамках механизма трансграничной помощи в Сирии в соответствии с мандатом СБ ООН, срок действия которого истек 11 июля. Совбез не смог принять резолюцию, продлевающую работу механизма. 13 июля постоянный представитель Сирии при ООН Бассам Саббаг объявил, что Дамаск разрешает в течение шести месяцев использовать пункт пропуска "Баб-эль-Хава" для доставки гуманитарной помощи, однако занимающиеся этой работой ООН и подведомственные ей агентства должны координировать свои усилия с центральными властями страны.

В ООН тогда заявили, что изучат предлагаемый Сирией механизм работы. Доставка гуманитарных грузов через пункт пропуска "Баб-эль-Хава" с тех пор не осуществлялась. Западные страны критиковали предложение Дамаска, поскольку полагали, что контроль над доставкой гуманитарной помощи будет использован сирийскими властями в политических целях.