Премьер Пакистана инициирует процедуру досрочного роспуска Национального собрания

Также Шахбаз Шариф запланировал встречу с лидером оппозиции Раджой Риазом

ИСЛАМАБАД, 9 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в среду направит на утверждение президенту республики Арифу Алви прошение о роспуске Национального собрания (нижняя палата парламента). Об этом глава правительства во вторник вечером заявил в интервью телеканалу Dawn News.

"Завтра [в среду] президент будет проинформирован [о роспуске нацсобрания], после чего я свяжусь с лидером оппозиции Раджой Риазом и проведу первую встречу", - сказал Шариф.

Как отмечает телеканал, в результате досрочного роспуска нижней палаты парламента нынешнее руководство исламской республики уйдет в отставку. На смену уходящему кабинету министров будет сформировано временное правительство. При этом, кандидатура временного премьер-министра еще не определена. По словам Шарифа, его партия "Пакистанская мусульманская лига (фракция Наваза)" продолжает консультации с партнерами по правящей коалиции по этому вопросу.

Пятилетний срок работы нижней палаты парламента заканчивается 12 августа. Согласно Конституции Пакистана, всеобщие выборы проводятся в течение 60 дней после обычного роспуска нижней палаты, а в случае ее досрочного роспуска - в течение 90 дней.