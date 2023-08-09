Томми Табервиль указал, что в американском правительстве "не понимают сути конфликта", и в связи с этим администрация президента США Джо Байдена "пытается отвлечь внимание от реальной проблемы" гарантий безопасности РФ

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. Руководство Украины - это "команда школьников", которая играет против "команды колледжа" и не имеет шансов против России. Об этом заявил в эфире Fox News сенатор от штата Алабама Томми Табервиль.

Комментируя результаты опроса телеканала CNN, согласно которым 55% жителей США выступают против дополнительного финансирования Украины Конгрессом, он отметил, что американские власти "могут дать Украине сколько угодно денег", однако без отправки туда "сил НАТО и армии США у Украины нет шансов [на победу]". Табервиль также указал, что в американском правительстве "не понимают сути конфликта", и в связи с этим администрация президента США Джо Байдена "пытается отвлечь внимание от реальной проблемы [гарантий безопасности РФ]".

Как отмечает телеканал CNN, ранее Байден выступил с утверждением о том, что этот сенатор "пресекает более 300 военных операций".