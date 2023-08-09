9 августа, 06:22,
обновлено 9 августа, 06:54

Китай и РФ высказали Японии претензии из-за плана сброса воды с АЭС "Фукусима"

AP Photo/ Hiro Komae
АЭС "Фукусима-1"
© AP Photo/ Hiro Komae

Как сообщили в МИД КНР, Пекин и Москва направили Токио список технических проблем в связи с этими планами

ПЕКИН, 9 августа. /ТАСС/. Китай и Россия направили Японии список технических проблем в связи с планами Токио осуществить сброс в океан радиоактивной воды с АЭС "Фукусима". Об этом сообщил МИД КНР.

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"С учетом научно-технологических факторов, на основе положительного международного опыта в области ядерной безопасности Китай и РФ совместно направили Японии три списка технических проблем, высказав недоверие по поводу планируемого сброса воды [с АЭС "Фукусима"] в море", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

В нем подчеркивается, что Пекин постоянно высказывает Токио обеспокоенность данной проблемой. Как отмечается, китайские власти "по многим каналам взаимодействуют с японской стороной, излагая ей критику и озабоченность компетентных ведомств КНР".

"Если Япония действительно искренне стремится устранить обеспокоенность соседних стран, она должна немедленно остановить запланированные действия по сбросу воды в море насильственными методами", - уточнили в МИД Китая. В заявлении подчеркивается необходимость "подробного обсуждения всех возможных безопасных проектов".

Как сообщила ранее газета Asahi, власти Японии намерены начать сброс в океан очищенной от радиации воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" не ранее конца текущего месяца. По сведениям издания, японский премьер-министр Фумио Кисида поднимет соответствующий вопрос на предстоящей 18 августа трехсторонней встрече в Вашингтоне с президентами США и Республики Корея Джо Байденом и Юн Сок Ёлем.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в 2011 году после мощного цунами, который вывел из строя ее системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в реакторах трех энергоблоков расплавилось ядерное топливо, которое насквозь прожгло защитные оболочки. Это сопровождалось взрывами водорода, которые повредили четвертый энергоблок. Одновременно произошли выбросы большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих к станции районов. Полный демонтаж АЭС планируется завершить к 2050 году. 

Теги:
ЯпонияРоссияКитайКисида, Фумио
© Информационное агентство ТАСС
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