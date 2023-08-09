Сотни мигрантов собрались на американо-мексиканской границе из-за ложных слухов

Некоторые мигранты ждали въезда в США неделю, но после распространения фейка о возможном послаблении решили перейти границу сами

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. Сотни мигрантов собрались на границе с США в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес после того, как в социальных сетях появилась ложная информация, что американские власти планируют разрешить въезд в страну большой группе мигрантов. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, некоторые мигранты ждали неделю, чтобы получить разрешение на въезд через приложение CBP One, но после появления слухов в соцсетях о возможных послаблениях решили попробовать пересечь границу самостоятельно.

"Вы посмотрите, сколько людей хотят пройти <...>. Мы провели здесь много дней. Наши деньги на исходе, мы спим на улицах", - сказал агентству один из мигрантов.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что власти США отзывают большую часть военнослужащих на границе с Мексикой после истечения 90-дневного периода. Для помощи пограничным службам там останутся только 400 военных.

По данным газеты The Washington Post, рекордное число мигрантов из латиноамериканских стран пытались пересечь американскую границу из-за окончания действия режима чрезвычайной ситуации, введенного во время пандемии коронавируса. В некоторые периоды количество незаконных пересечений границы ежедневно превышало 10 тыс.