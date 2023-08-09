Обозреватель CNN считает, что исход украинского конфликта не будет зависеть от Киева

Стивен Коллинсон напомнил, что Киев зависит от крупных поставок вооружений с Запада, а также отметил важную роль, которую в завершении конфликта сыграет президент России Владимир Путин

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. Исход вооруженного конфликта на Украине будет определяться внешними политическими силами, а не Киевом. К такому выводу пришел обозреватель телеканала CNN Стивен Коллинсон.

"Одна из главных трагедий Украины, осуществляющей критическое наступление, которое пока не оправдывает ни ее собственных, ни западных ожиданий, заключается в том, что она не может самостоятельно решать свою судьбу", - пишет Коллинсон.

Обозреватель напоминает, что Киев зависит от крупных поставок вооружений с Запада, а также отмечает важную роль, которую в завершении конфликта сыграет президент России Владимир Путин. "Таким образом, <...> исход конфликта будет зависеть от внешних факторов, от политических сил в США, Москве и европейских столицах", - считает эксперт. Он также подчеркивает, что затянувшееся и неудачное контрнаступление украинских вооруженных сил может сказаться на поддержке Украины Соединенными Штатами, где в 2024 году пройдут президентские выборы.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.

Консультации по мирному урегулированию конфликта на Украине прошли городе Джидда в Саудовской Аравии 5-6 августа. На мероприятии присутствовали представители более 40 стран и международных организаций, в том числе Аргентины, Бразилии, Великобритании, Германии, Египта, Индии, Катара, Китая, ОАЭ, США, Турции, Украины, Франции, Чили и ООН.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя прошедшую в Саудовской Аравии встречу, заявила, что Киев и Запад продвижением "формулы" президента Украины Владимира Зеленского пытаются принизить инициативы других стран и монополизировать право на их выдвижение.