МИД Казахстана: говорить о получении статуса полноправного члена БРИКС преждевременно

При этом республика заинтересована в сотрудничестве со странами организации, сообщили в Астане

АСТАНА, 9 августа. /ТАСС/. Казахстан заинтересован в сотрудничестве со странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), однако говорить о получении республикой полноправного статуса члена этой организации еще рано. Об этом сообщил журналистам официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"Казахстан заинтересован в тесном сотрудничестве со странами БРИКС. Два члена объединения - Россия и Китай - являются соседями и ближайшими политическими и торгово-экономическими партнерами Казахстана, а с Индией установлено стратегическое партнерство", - сказал Смадияров.

Он отметил, что в целях выстраивания новых торговых маршрутов и диверсификации казахстанской экономики налаживается взаимовыгодный диалог с ЮАР и Бразилией, являющимися экономическими лидерами своих континентов.

"Относительно возможного членства Казахстана в БРИКС следует отметить, что до настоящего времени критерии и механизм расширения данного объединения не разработаны. Следовательно, говорить о получении нашей страной статуса полноправного члена БРИКС преждевременно", - пояснил официальный представитель МИД.

Ранее министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор сообщила, что формальные заявки на вступление в БРИКС подали 23 страны, в том числе Казахстан. Вопрос о расширении объединения будет обсуждаться на предстоящем саммите БРИКС, который состоится 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР.