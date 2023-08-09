В Швеции из-под стражи отпустили четырех подозреваемых в подготовке теракта

У правоохранительных органов недостаточно улик, чтобы продолжать держать мужчин в СИЗО

СТОКГОЛЬМ, 9 августа. /ТАСС/. Четверо мужчин, взятых в апреле под стражу окружным судом Эскильстуны по подозрению в подготовке теракта, были отпущены на свободу. Об этом сообщает телеканал SVT.

По словам прокурора Ларса Хедвалла, у него недостаточно улик, чтобы держать подозреваемых в СИЗО. "Но подозрения [против них] остаются, - пояснил он. - Это также означает, что сохраняется тайна предварительного следствия, так что я не могу много рассказывать".

Трое подозреваемых являются подданными Швеции, один из них - 15-летний подросток, все они проживают в Центральной Швеции. Есть подозрения, что они связаны с международным исламистским экстремизмом и планировали теракты на территории страны, однако о непосредственной подготовке самих акций речь не идет. Подросток уже был известен соцслужбам, ранее он подозревался в совершении нескольких серьезных преступлений и "проявлял агрессивное поведение".

Как сообщала ранее полиция безопасности Швеции, задержания произошли в рамках дел, с которыми полиция работала после протестов, направленных против шведского государства. Причиной беспорядков стало сожжение Корана возле турецкого посольства в Стокгольме в январе этого года.