Экс-лидер повстанцев Нигера создал движение за восстановление власти президента

"Совет сопротивления во имя Республики" ставит своей целью "поддержание международных усилий по восстановлению конституционного порядка" в стране

ЛОНДОН, 9 августа. /ТАСС/. Экс-лидер повстанцев Нигера Рисса Аг Була создал политическое движение "Совет сопротивления во имя Республики" для восстановления власти президента Мохамеда Базума. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление политика.

Как отмечается, движение направлено на "поддержание международных усилий по восстановлению конституционного порядка в Нигере".

В конце июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении президента Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Базум остается под стражей в своей резиденции, но при этом общается по телефону с лидерами и представителями других стран.