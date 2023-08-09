В Литве заявили, что закрытие границы с Белоруссией создаст для страны сложности

При одновременном закрытии всех КПП на границе с республикой перед литовской стороной встанут непростые организационные вопросы, отметил замминистра МВД Арнолдас Абрамавичюс

ВИЛЬНЮС, 9 августа. /ТАСС/. Полное одномоментное закрытие границы Литвы с Белоруссией поставит на повестку дня проблему решения сложных организационных вопросов. Об этом заявил журналистам замминистра МВД Арнолдас Абрамавичюс.

"Мы реально оцениваем ситуацию и понимаем, что при одновременном закрытии всех контрольно-пропускных пунктов на границе с Белоруссией перед нами встанут непростые организационные вопросы", - сказал он. Характер этих вопросов замминистра не уточнил.

Как напомнил Абрамавичюс, Польша оставила на границе с Белоруссией один КПП, в Латвии работают два таких перехода. "У нас их шесть", - сказал заминистра.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните во вторник заявила, что считает избыточной инфраструктуру КПП на границе с Белоруссией. Власти планируют приостановить работу КПП в Шумскасе и Тверячюсе. На этих переходах осуществляется ограниченный пропуск транспорта. На КПП в Тверячюсе грузовой транспорт не пропускается. Через КПП в Шумскасе могут следовать машины грузоподъемностью до 3,5 тонны.