Эксперт: в случае войны КНР и США Австралия может ударить по базам Китая в Тихом океане

Профессор Австралийского национального университета Пол Дибб отметил, что австралийским Вооруженным силам необходимо "принять на вооружение высокоточные ракеты большой дальности"

СИДНЕЙ, 9 августа. /ТАСС/. Удары по объектам материкового Китая стали бы опасной авантюрой со стороны Австралии в случае военного конфликта США и КНР, тогда как нападение на военные базы Китая в Южно-Китайском море и южной части Тихого океана вполне возможно. Такое мнение высказал эксперт Австралийского института стратегической политики, профессор Австралийского национального университета Пол Дибб.

"Нанесение ударов по территории Китая было бы опасной авантюрой со стороны Австралии, но нападение на военные базы Китая в Южно-Китайском море и в южной части Тихого океана, безусловно, должно быть включено в нашу военную доктрину", - отмечает Дибб в статье, опубликованной журналом The Strategist.

Также Дибб указывает, что Вооруженным силам Австралии необходимо "принять на вооружение высокоточные ракеты большой дальности". "Таким образом мы могли бы сдерживать военные действия против Австралии, снизив зависимость от времени предупреждения, <...> и потенциального противника на большем расстоянии", - утверждает он. Эксперт подчеркнул, что "если потенциальный противник, такой как Китай, будет иметь несколько военных баз в Южно-Китайском море или в южной части Тихого океана, Австралия должна быть в состоянии уничтожить их в случае необходимости".

При наличии согласия со стороны будущего правительства Австралии подлодки класса "Вирджиния", которые будут закуплены у США в рамках соглашений трехстороннего военного альянса Австралии, Великобритании и США AUKUS, "смогут использовать противокорабельные ракеты дальностью 2 тыс. км для нанесения ударов по вооруженным силам Китая в Тайваньском проливе", предположил эксперт. По его мнению, такой маневр "можно было бы незаметно сделать из безопасных глубоководных траншей к востоку от Филиппин". Также Канберре следует "обдумать способы блокировать узкие проливы в Юго-Восточной Азии для остановки внешней торговли Китая", заключил Дибб.