Минобороны Польши отправит еще 2 тыс. военных для охраны границы с Белоруссией

Такое решение было принято в комитете по безопасности

ТАСС, 9 августа. Министерство национальной обороны Польши отправит к границе с Белоруссией дополнительные 2 тыс. военнослужащих. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел страны Мачей Вонсик Польскому агентству печати.

"Укрепление будет не на тысячу, а на две тысячи солдат. Такое решение было принято в комитете по безопасности", - сказал он, добавив, что военнослужащие будут на границе в течение двух недель.

В понедельник комендант погранохраны Польши Томаш Прага обратился к Минобороны с просьбой отправить еще 1 тыс. солдат на польско-белорусскую границу. Сейчас там несут службу 2 тыс. военнослужащих.

Польша приняла решение дополнительно усилить военное присутствие на польско-белорусской границе после появления на территории Белоруссии ЧВК "Вагнер", а также после инцидента с якобы имевшим место нарушением двумя белорусскими военными вертолетами польской воздушной границы.

Главной же причиной укрепления обороны границы с Белоруссией польские власти называют новый виток миграционного кризиса, который тянется с осени 2021 года. По словам представителей пограничной охраны, они вновь фиксируют увеличение числа нелегальных мигрантов, пытающихся попасть на польскую территорию, а также отмечают их агрессивные действия - пограничников забрасывают камнями, бутылками и палками.

По утверждению польских властей, кризис на польско-белорусской границе провоцируют власти Белоруссии и России, чтобы дестабилизировать ситуацию на восточном фланге НАТО. Москва и Минск неоднократно отвергали эти обвинения.