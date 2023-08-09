В ЕС и ECOWAS обсуждают законность возможной интервенции в Нигере

Как заявила спецпосланник Европейского союза по Сахелю Эмануэла Клаудия Дель Ре, "легитимность нужна абсолютная"

РИМ, 9 августа. /ТАСС/. Вопрос о легитимности вероятной интервенции в Нигере является предметом активных дискуссий в Евросоюзе и Экономическом сообществе стран Западной Африки (ECOWAS). Об этом сообщила специальный посланник Европейского союза по Сахелю Эмануэла Клаудия Дель Ре.

"О войне мало кто говорит, потому что даже ECOWAS считает ее крайним средством. Я хочу прояснить одну вещь. Один из вопросов, по которому ведутся активные дискуссии как в Европейском союзе, так и в ECOWAS, - это вопрос о легитимности возможной интервенции, причем легитимность нужна абсолютная, чтобы все было честно и прозрачно, - сказала она в интервью итальянской газете La Repubblica. - Например, нужно ли будет получать разрешение на вооруженное вмешательство от Совета Безопасности ООН? <...> Поскольку к ЕС обращаются за поддержкой, мы очень внимательно относимся к процедурным и нормативным вопросам".

По ее утверждению, "санкции начинают действовать" в отношении мятежников, и нужно продолжать санкционное давление. "ЕС поддерживает ECOWAS именно в таких действиях, которые, очевидно, должны сопровождаться комплексной дипломатической деятельностью", - добавила спецпосланник ЕС.

Ранее пресс-секретарь главы европейской дипломатии Петер Стано заявил, что Евросоюз полностью поддержит любые действия ECOWAS в отношении Нигера, но верит, что пространство для переговоров еще есть. Он добавил, что вся активноcть сообщества по сотрудничеству с Нигером была приостановлена, включая финансовую помощь и гражданские миссии по сотрудничеству и безопасности.

В конце июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Базум остается под стражей в своей резиденции, но при этом общается по телефону с лидерами и представителями других стран.

Лидеры ECOWAS, в которое входит Нигер, потребовали от мятежников до 7 августа освободить Базума, пригрозив в том числе и силовым решением. Однако соседние Мали и Буркина-Фасо заявили, что воспримут такой шаг как нападение на себя. Поскольку ультиматум ECOWAS не был выполнен, 10 августа лидеры сообщества вновь соберутся на саммит. В организации намереваются усилить санкционное давление на Нигер и заявляют о предпочтительности дипломатического решения. Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев заявил, что вмешательство войск ECOWAS в ситуацию в Нигере вряд ли будет способствовать нормализации обстановки в стране и в регионе в целом.