Эксперт заявил, что вступление ОАЭ в БРИКС подтолкнет Запад к принятию нового миропорядка

По словам доктора политических наук Мухаммеда Бадина аль-Яттиуи, в интересах БРИКС принять эту страну в объединение

ДУБАЙ, 9 августа. /ТАСС/. Предоставление Объединенным Арабским Эмиратам членства в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) позволит объединению подтолкнуть западные страны к принятию изменений в системе международных отношений, особенно в том, что касается торговли и дедолларизации. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС изложил доктор политических наук, доцент кафедры международных отношений и стратегических исследований Американского университета в ОАЭ Мухаммед Бадин аль-Яттиуи.

"Роль БРИКС в последние годы и последнее десятилетие возрастает", - сказал аль-Яттиуи. Он считает, что страны сообщества "пытаются сформировать новую парадигму в международных отношениях" и установить новый мировой порядок. "Для ОАЭ важно стать частью БРИКС", - отметил ученый. Он добавил, что вступление ОАЭ и других кандидатов в БРИКС поможет группе "подтолкнуть западные страны к принятию некоторых модификаций нового мирового порядка, особенно в отношении международной торговли, международной политической экономии в целом, валюты и отказа от доллара".

"У Саудовской Аравии и ОАЭ сильная экономика, очень хороший ВВП в целом и ВВП на душу населения, они предлагают БРИКС много возможностей, особенно в области энергетики", - отметил Аль-Яттиуи. "ОАЭ являются очень хорошим кандидатом [на членство] в БРИКС", - считает ученый. Он подчеркнул, что в интересах БРИКС принять эту страну в объединение.

1 июня министры иностранных дел стран БРИКС на встрече в Кейптауне на юго-западе ЮАР рассмотрели концепцию расширения группы, однако решили направить документ на доработку. На следующий день прошла встреча "Друзей БРИКС", в которой приняли участие главы МИД стран - членов сообщества и еще 12 государств Глобального Юга, которые высказали пожелание вступить в сообщество.

Саммит БРИКС состоится 22-24 августа в Йоханнесбурге и пройдет под председательством ЮАР. Как сообщила министр иностранных дел и сотрудничества республики Наледи Пандор, лидеры стран БРИКС обсудят на саммите вопрос расширения организации. По ее словам, формальные заявки на вступление в объединение подали 23 страны.