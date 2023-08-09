Польша получила от ФРГ подтверждение решения о размещении систем Patriot до конца года

О решении по Patriot сообщило 8 августа агентство Reuters со ссылкой на Минобороны ФРГ

ВАРШАВА, 9 августа. /ТАСС/. Германия отправила польской стороне подтверждение намерения продлить развертывание трех систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot в республике только до конца 2023 года. Об этом оборонное ведомство Польши сообщило Польскому агентству печати.

"Минобороны получило от немецкой стороны подтверждение размещения в Польше немецких батарей Patriot до конца 2023 года", - приводит агентство заявление ведомства.

О решении по Patriot сообщило 8 августа агентство Reuters со ссылкой на Минобороны ФРГ. По информации агентства, продление после конца 2023 года не предусмотрено, так как эти системы планируется подключить в 2024 году к силам быстрого реагирования НАТО.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак 3 июля заявил, что предоставленные Германией Польше в начале текущего года американские системы противоракетной обороны Patriot останутся на польской территории по меньшей мере до конца года.

15 ноября прошлого года в населенном пункте Пшеводув (Люблинское воеводство), расположенном на востоке Польши на границе с Украиной, упала ракета, в результате чего погибли два человека. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что, согласно оценке властей республики, боеприпас принадлежал украинским силам ПВО. В Варшаве случившееся считают несчастным случаем. В Госдепартаменте США заявили, что американская администрация полностью уверена в точности выводов польских властей. По данным Минобороны России, ракета была выпущена из системы С-300 ПВО Украины.

После этого инцидента Минобороны ФРГ предложило Польше поддержку в обеспечении безопасности, в том числе с помощью батарей Patriot, на что Варшава дала положительный ответ. В январе сообщалось о развертывании в Польше 12 пусковых установок и размещении нескольких сотен немецких военных для их обслуживания.