Секретарь ОДВЗЯИ надеется обсудить с руководством КНДР прекращение ядерных испытаний

По словам Роберта Флойда, первый "небольшой шаг по наведению мостов и установлению доверия с другими странами" следует сделать Пхеньяну

СЕУЛ, 9 августа. /ТАСС/. Исполнительный секретарь Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ПК ОДВЗЯИ) Роберт Флойд заявил, что надеется встретиться с руководством КНДР, чтобы обсудить присоединение Пхеньяна к соответствующим договоренностям. Об этом он заявил в интервью южнокорейскому агентству Yonhap.

"Я хотел бы поговорить с ними. Не хочу делать преждевременные выводы, но было бы здорово провести разговор с ними", - сказал Флойд. Агентство указывает, что темой подобной встречи были бы обязательства по прекращению ядерных испытаний в КНДР. Народная республика не подписала ДВЗЯИ наряду с Индией и Пакистаном.

При этом, по словам Флойда, первый "небольшой шаг по наведению мостов и установлению доверия с другими странами" следует сделать Пхеньяну. "Этот первый шаг был бы полезен. За ним, возможно, последовали бы обсуждения и переговоры", - сказал он. Флойд добавил, что это могло бы обеспечить "определенную уверенность в мире и безопасности".

Исполнительный секретарь также заявил, что его организация способна фиксировать "всю сейсмическую активность" в КНДР, вплоть до "обрушения тоннелей на ядерном полигоне Пхунгери". Как указывает Yonhap, ОДВЗЯИ располагает сетью из 321 станции мониторинга по всему миру, в том числе в Республике Корея.

Согласно информации ОДВЗЯИ, с 1945 по 1996 год в мире было проведено свыше 2 тыс. ядерных испытаний. После того как в 1996 году ДВЗЯИ был открыт для подписания, состоялось менее 12 тестов, шесть из которых пришлось на КНДР. С весны 2022 года власти США и Южной Кореи сообщали о возможной подготовке Пхеньяна к очередному испытанию.

Кроме того, Флойд выразил надежду, что США и Китай ратифицируют договор, хотя признал, что подобное решение "сопряжено с различными геостратегическими соображениями". Помимо США и Китая, договор подписали, но не ратифицировали Израиль, Иран и Египет, указывает Yonhap. Отвечая на вопрос о дискуссиях в Южной Корее о необходимости создания собственного ядерного оружия, глава ПК ОДВЗЯИ сказал, что южнокорейское правительство "твердо придерживается системы нераспространения".