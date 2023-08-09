Дания продлила усиленный пограничный контроль до 17 августа

Эта мера, принятая после проведенных в королевстве акций с сожжением Корана, ранее действовала до 10 августа

СТОКГОЛЬМ, 9 августа. /ТАСС/. Минюст Дании продлил до 17 августа срок действия решения об усилении пограничного контроля. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

"На прошлой неделе полиция временно активизировала работу на внутренних границах Дании в связи с развитием текущей картины угроз. По рекомендации Службы полицейской разведки (PET) полиция приняла решение сохранить усиленный контроль на данный момент до четверга, 17 августа 2023 года, включительно", - говорится в сообщении.

Эта мера, принятая после проведенных в королевстве акций с сожжением Корана, ранее действовала до 10 августа. Она означает, что полиция продолжит выборочные проверки приезжающих в Данию из Швеции и Германии.

Минюст Дании ранее сообщал, что национальная полиция по рекомендации PET "сочла необходимым временно активизировать усилия на внутренних границах Дании" и что, по мнению PET, "недавние сожжения Корана повлияли на текущую картину угроз".

6 августа погранконтроль задержал 55-летнего гражданина Турции, разыскиваемого нидерландской полицией на предмет отбывания наказания за попытку убийства. Задержание произошло на центральном вокзале Копенгагена, когда прибывший туда местным поездом турок не смог предъявить удостоверение личности.

Представители праворадикальной группы "Датские патриоты" в июле сожгли Коран перед зданиями посольств Египта, Турции и Ирака. МИД Дании в связи с этим заявлял, что уничтожение священных книг и религиозных символов - постыдный акт, достойный осуждения. Ведомство напомнило, что в королевстве свобода вероисповедания, а многие подданные исповедуют ислам, при этом МИД указал на "необходимость уважать свободу выражения мнений и свободу собраний". Правительство Дании сообщило, что изучит возможность не предоставлять разрешение на проведение общественных собраний в особых ситуациях, когда оскорбляются другие страны, культуры и религии, и когда это может иметь серьезные негативные последствия для безопасности Дании.