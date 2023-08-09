Парламент Украины досрочно прекратил полномочия депутата президентской партии

По данным СМИ, Андрей Холодов с начала СВО 12 раз выезжал из страны, в последний раз - в январе 2023 года и более не возвращался

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Верховная рада приняла решение о досрочном прекращении полномочий депутата от президентской партии "Слуга народа" Андрея Холодова. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.

Ранее Холодов сам подал заявление о сложении полномочий.

"Парламент досрочно прекратил депутатские полномочия народного депутата Украины Холодова А. И.", - написал он в Telegram-канале.

По данным украинских СМИ, Холодов с начала специальной военной операции РФ на Украине 12 раз выезжал из страны, в последний раз - в январе 2023 года и более не возвращался. В течение полугода он не посещал заседания парламента и не голосовал. 25 июля президент Украины Владимир Зеленский после скандалов с выездом должностных лиц за границу обратился ко всем депутатам и чиновникам с требованием работать на территории страны. На следующий день депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что украинские пограничники получили распоряжение о запрете выезда всех чиновников и депутатов без санкции офиса Зеленского.