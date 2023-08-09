Жапаров назвал попыткой давления письмо сенатора США с призывом контроля экспорта в России

Президент Киргизии отметил, что страна будет со всеми государствами в равных отношениях

БИШКЕК, 9 августа. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров назвал попыткой оказать давление на Бишкек письмо сенатора США Роберта Менендеса, в котором он просит соблюдать санкции Запада, введенные против России.

"Что касается письма сенатора, то на мое имя приходят письма от многих видных политиков. Это я расцениваю, как обычный повод, чтобы оказать давление на Кыргызстан и перетянуть нас на свою сторону. Но, мы этого не допустим. Мы независимая страна. Мы и впредь будем со всеми странами в равных отношениях. Будем проводить многовекторную внешнюю политику", - приводит слова Жапарова агентство Кабар.

Также президент добавил, что Россия и Китай не зависят от Киргизии. "Эти страны и так являются соседями. Между ними 4 тыс. км общей границы. Если Россия захочет, то она может вагонами или же баржами по морю завести любой товар, который пожелает", - отметил он.

Ранее председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес призвал руководство Киргизии ужесточить контроль над экспортом в Россию. Американский законодатель от штата Нью-Джерси утверждает, что есть подозрения в причастности правительства Киргизии к обходу односторонних санкций в отношении России, введенных Западом в связи с началом Москвой специальной военной операции на Украине. Кроме того, Менендес, не приводя доказательств, обвинил правительство Киргизии в ослаблении институтов демократии, нарушении прав журналистов, ограничении деятельности представителей гражданского общества. Законодатель заявил, что ждет оперативной реакции Бишкека на свое обращение.