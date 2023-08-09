Kyodo: Япония и Китай могут провести двусторонний саммит в сентябре

Первая встреча японского премьера Фумио Кисиды и премьера Госсовета КНР Ли Цяна может пройти во время саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Джакарте, сообщило агентство

ТОКИО, 9 августа. /ТАСС/. Токио и Пекин могут провести двусторонний саммит на полях международного мероприятия в сентябре. Как сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники, китайская сторона уведомила японских коллег о положительном отношении к такому плану.

Встреча японского премьера Фумио Кисиды и премьера Госсовета КНР Ли Цяна может пройти во время саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Джакарте. В таком случае это будет их первая встреча.

Кисида также намерен провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях другого международного мероприятия. Известно, что оба политика будут принимать участие в саммите G20 в Индии и в форуме лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в США.

Япония стремится улучшить отношения с Китаем, которые ухудшились в последнее время из-за плана Токио осуществить сброс в океан очищенной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1", который был одобрен Международным агентством по атомной энергии.

По данным Kyodo, глава канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван И, с 25 июля занимающий также пост главы МИД КНР, на встрече с главой МИД Японии Ёсимасой Хаяси в июле заявил, что отношения двух стран сейчас не в таком положении, при котором возможны "обмены на высоком уровне".