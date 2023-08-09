Ракета оснащена прямоточным воздушно-реактивным двигателем, сообщило агентство Tasnim

ТЕГЕРАН, 9 августа. /ТАСС/. Иран начал испытания сверхзвуковой крылатой ракеты, оснащенной прямоточным воздушно-реактивным двигателем (ПВРД). Об этом сообщает агентство Tasnim.

Как отмечается, крылатые ракеты первого поколения были оснащены простыми ракетными двигателями для обеспечения начального разгона, а также турбореактивными двигателями для управления движением. Ракеты нового поколения имеют в составе ПВРД, что позволяет им развивать большую скорость.

В июне власти Ирана продемонстрировали первую гиперзвуковую баллистическую ракету иранского производства "Фаттах". Таким образом Иран стал четвертой страной мира, имеющей на вооружении гиперзвуковые технологии.

В ноябре 2022 года командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей Исламской Революции бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что иранским специалистам удалось разработать первую гиперзвуковую ракету. В Пентагоне тогда усомнились в этом, однако в конце мая Хаджизаде заявил, что данная ракета успешно прошла все испытания.