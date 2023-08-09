Депутат Рады сообщил, что дело против него свелось к подозрению в подлоге

Александр Дубинский считает, что уголовное дело возбуждено под давлением окружения президента Украины Владимира Зеленского с целью замять расследование по материалам опубликованных в 2020 году "пленок Деркача"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил, что возбужденное против него уголовное дело строится на подозрениях в подлоге документов.

"Все "масштабное" уголовное дело теперь сводится к подозрению по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), доказательств которому нет", - написал он в Telegram-канале. Эта статья предусматривает штраф от 34 тыс. до 68 тыс. гривен (от $930 до $1,85 тыс.) или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет. Как уточняет украинское издание "Страна", дело касается выезда депутата за границу под предлогом сопровождения отца на лечение. Однако, по данным следствия, отец политика ездил лечиться самостоятельно, а Дубинский отдыхал в Барселоне.

Вместе с тем сам Дубинский считает, что уголовное дело возбуждено под давлением окружения президента Украины Владимира Зеленского с целью замять расследование по материалам опубликованных в 2020 году "пленок Деркача". На них, как утверждается, записан подтверждающий вмешательство Вашингтона во внутренние дела страны разговор экс-президента Украины Петра Порошенко с американским лидером Джо Байденом.

"Глубокой ночью в ходе обыска в моем офисе под предлогом поиска загранпаспорта ими изъят ноутбук, на котором находится копия протокола и приложения к моим свидетельским показаниям в Национальном антикоррупционном бюро Украины по делу о госизмене Деркача, - сообщил Дубинский. - В этом протоколе я детально рассказываю о том, как высшие должностные лица страны - Зеленский, [глава офиса президента Украины] Андрей Ермак и другие - давали указания по публикации и легализации пленок, на которых записаны голоса, похожие на голоса президента Порошенко и [занимавшего тогда пост] вице-президента США Байдена".

Пленки Деркача

Пленки опубликованы весной 2020 года депутатом Андреем Деркачом. На них якобы Байден требует у Порошенко уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, открывшего уголовное дело на фирму "Бурисма", где работал сын Байдена Хантер. Записи вызвали крупный скандал, поскольку были опубликованы накануне президентских выборов в США, на которых баллотировался Байден. Предыдущий американский президент Дональд Трамп использовал тему работы сына Байдена в "Бурисме" как доказательство коррупции своего соперника. Зеленский же заявил тогда, что эти пленки могут привести к уголовному делу против Порошенко по обвинению в госизмене.

Дубинский за участие в раскрутке этого скандала попал наряду с Деркачом под санкции США, затем его исключили из партии "Слуга народа". После этого он заявил, что за публикацией записей стоит офис президента Украины, который требовал от него создать в Раде временную следственную комиссию по этим пленкам.

3 августа в Службе безопасности Украины сообщили о проведении обыска у Дубинского по факту проверки законности его выезда за границу в период военного положения. Ведется также расследование фактов подписания депутатом официальных документов во время его пребывания за пределами Украины.