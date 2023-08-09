9 августа, 11:42

В центре Лондона усилили меры безопасности на фоне возможного массового ограбления бутиков

По информации Sky News, ранее в TikTok стали распространяться видеоролики, призывающие молодежь принять участие в таком ограблении на Оксфорд-стрит

ЛОНДОН, 9 августа. /ТАСС/. Лондонская полиция развернула дополнительное число полицейских в центре города на фоне спекуляций о готовящемся массовом ограблении бутиков. Об этом сообщили правоохранительные органы столицы.

"Мы осведомлены об онлайн-спекуляциях о возможном совершении преступлений на Оксфорд-стрит. Большое количество наших сотрудников будут находиться на месте в ближайшие 24 часа", - заявили в полиции Вестминстера.

В свою очередь Британская транспортная полиция проинформировала об усиленном присутствии правоохранителей на станции метро Oxford Circus, которая расположена на главной торговой улице Лондона Оксфорд-стрит.

Как отметил телеканал Sky News, ранее в TikTok стали распространяться видеоролики, призывающие молодежь принять участие в организованном массовом ограблении бутиков на Оксфорд-стрит. Мэр Лондона Садик Хан предостерег горожан от совершения преступлений. Тем временем полиция мегаполиса получила разрешение на разгон возможной толпы. 

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Великобритания
© Информационное агентство ТАСС
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