В ФРГ прокомментировали приостановку договора с РФ об избежании двойного налогообложения

Представитель Минфина Шарлотте Мигенда заявила, что соглашение нельзя приостановить, а можно лишь расторгнуть

БЕРЛИН, 9 августа. /ТАСС/. Соглашение между Германией и Россией об избежании двойного налогообложения нельзя временно приостановить, оно предусматривает лишь расторжение. Об этом заявила в среду на брифинге представитель Минфина ФРГ Шарлотте Мигенда.

"Я могу сказать касательно соглашения об избежании двойного налогообложения между Германией и Россией, что оно не предусматривает приостановки, но что существует лишь возможность расторжения со сроком [уведомления] за шесть месяцев до конца года", - сказала она. "Сейчас остается подождать, каким будет официальное заявление со стороны российского правительства, и затем мы изучим дальнейшие шаги", - заявила представитель германского министерства.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о приостановлении действия некоторых положений налоговых договоров с США, странами ЕС и другими недружественными государствами.

В середине марта Минфин и МИД России обратились к президенту с предложением приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми странами, которые ввели против России санкции.