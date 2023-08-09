Соцпартия Молдавии призвала оппозицию к объединению во втором туре местных выборов

Депутаты выразили уверенность в том, что Партия действия и солидарности попытается фальсифицировать результаты голосования

КИШИНЕВ, 9 августа. /ТАСС/. Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) призвала политсилы к совместной поддержке кандидата от оппозиции в случае прохода во второй тур выборов в местные органы власти представителя правящей Партии действия и солидарности (ПДС).

"Считаем необходимым объединить усилия против кандидатов от ПДС во втором туре выборов, вне зависимости от того, кто выступит их соперником", - говорится в распространенном пресс-службой партии заявлении. Там выразили уверенность, что ПДС попытается фальсифицировать выборы и призвали к совместному мониторингу процесса голосования и пресечения любых попыток давления или подкупа избирателей.

В ходе выборов 5 ноября жителям Молдавии предстоит избрать 898 глав населенных пунктов, а также 11 058 депутатов в местных советах. Как отмечают наблюдатели, эти выборы должны показать реальный рейтинг ПДС, которая получила контроль над парламентом в ходе досрочных выборов в 2021 году. Добивающаяся роспуска парламента на фоне кризиса в стране оппозиция считает, что ПДС потеряла поддержку избирателей.