Китай осудил визит бывшего премьер-министра Японии Таро Асо на Тайвань

В Пекине также назвали безответственными заявления японского политика, "направленные на нагнетание напряженности по обе стороны Тайваньского пролива"

ПЕКИН, 9 августа. /ТАСС/. Китай решительно осуждает визит бывшего премьер-министра Японии Таро Асо на Тайвань. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД КНР, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

"Китай предпринял серьезный демарш Японии с решительным осуждением посещения японским политиком тайваньского региона Китая, в том числе по поводу сделанных им безответственных высказываний, направленных на нагнетание напряженности по обе стороны Тайваньского пролива", - заявил представитель МИД КНР.

Заместитель председателя правящей в Японии Либерально-демократической партии, бывший премьер-министр Таро Асо 7-9 августа находится на Тайване с визитом. В ходе этой поездки состоялись встречи с главой администрации острова Цай Инвэнь, замглавы местной администрации Лай Циндэ и руководителем внешнеполитического ведомства Джозефом У.

"Это серьезно нарушает принцип "одного Китая" и дух четырех политических документов между Китаем и Японией и попирает основные нормы, регулирующие международные отношения, - подчеркнул представитель МИД.

Он добавил, что "полное воссоединение Родины является общим стремлением всех сыновей и дочерей китайской нации и неудержимой исторической тенденцией".

"Никто не должен недооценивать твердую решимость, волю и способность китайского народа защищать суверенитет и территориальную целостность страны", - говорится в заявлении МИД КНР.