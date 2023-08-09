Республиканскую партию удалили из списка на сайте Минюста Белоруссии

В инстанции официально не прокомментировали это решение

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Республиканская партия отсутствует в актуальном перечне политических партий, размещенном на сайте Министерства юстиции Белоруссии.

Верховный суд республики 8 августа рассмотрел иск Минюста о ликвидации партии. Пока в инстанции официально не комментируют это решение.

Республиканская партия была зарегистрирована в мае 1994 года.

В феврале президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, предусматривающий изменение условий создания и деятельности политических партий. В соответствии с законом, Минюст в течение шести месяцев после вступления его в силу должен перерегистрировать политические партии. Деятельность объединений, не прошедших перерегистрацию и не принявших решение о ликвидации, будет прекращена по решению Верховного суда Белоруссии.

Верховный суд ранее ликвидировал партию "Белорусская партия "Зеленые" и партию "Белорусская социал-демократическая Грамада". В настоящее время в перечне Минюста числится 11 политических партий, на начало нынешнего года их было 15.