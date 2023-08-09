В эфиопском штате Амхара сообщили о стабилизации ситуации в области безопасности

Армия предприняла необходимые действия в отношении экстремистских групп, привело заявление регионального правительства AFP

ПРЕТОРИЯ, 9 августа. /ТАСС/. Ситуация в эфиопском штате Амхара, где в последние две недели происходили интенсивные вооруженные столкновения между федеральными силами и местными ополченцами, нормализуется. Об этом сообщили власти штата.

"Армия предприняла необходимые действия в отношении экстремистских групп, - приводит заявление регионального правительства агентство AFP. - В Амхару вернулись относительные мир и стабильность".

Правительственные войска в последние сутки, по словам очевидцев, отбросили отряды ополченцев Амхары от двух крупных городов штата - Гондэр и Лалибэла.

4 августа федеральное правительство Эфиопии объявило чрезвычайное положение в штате Амхара после стычек между регулярными войсками и местными ополченцами. Решение было принято по просьбе властей штата. Посольство России в Эфиопии 9 августа предупредило граждан РФ о необходимости временно воздержаться от поездок Амхару по причине небезопасной обстановки там.

Вооруженные столкновения начались в штате после того, как федеральные власти потребовали разоружить ополченцев. Отряды ополченцев Амхары сражались вместе с правительственными войсками против повстанцев Тыграя, которые подняли в ноябре 2020 года мятеж против федерального правительства, но спустя два года подписали с ним мирное соглашение и сложили оружие.