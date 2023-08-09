Прокуратура Тайваня предъявила обвинения пяти подозреваемым в шпионаже в пользу КНР

Как сообщила газета "Тайбэй шибао", речь идет о двух предпринимателях и военнослужащих

ГОНКОНГ, 9 августа. /ТАСС/. Власти Тайваня выдвинули обвинения против пяти подозреваемых в работе на спецслужбы КНР и шпионаже в пользу Пекина. Об этом сообщила газета "Тайбэй шибао".

По ее данным, прокуратура города Тайнань предъявила обвинения двум предпринимателям, а также сержанту и лейтенанту ВВС Тайваня. Как говорится в материалах дела, бизнесмен по фамилии Хуан был завербован спецслужбами КНР в 2015 году во время работы на материке в китайском городе Сямэнь (провинция Фуцзянь). После этого он вместе с сыном вернулся на Тайвань и установил контакт с двумя военнослужащими частей ПВО ВВС острова: сержантом по фамилии Е, который служил в 501-м дивизионе, а также лейтенантом Су из 301-го дивизиона ПВО.

Двое военнослужащих обвиняются в передаче китайской разведке восьми секретных документов о масштабных военных учениях "Ханьгуан" и других данных. По данным следователей, сержант получил от спецслужб около 210 тыс. новых тайваньских долларов (около $6,6 тыс.), а лейтенант - около 100 тыс. новых тайваньских долларов (около $3,15 тыс.). В то же время предприниматель и его сын в качестве вознаграждения получили соответственно 456 тыс. и 1,26 млн новых тайваньских долларов ($14,34 и $39,6 тыс.).

Пятый подозреваемый в шпионаже является бывшим военным по фамилии Тай, который после окончания службы переехал в город Чжухай в материковом Китае. После этого он начал сотрудничать с китайскими спецслужбами и попытался завербовать двух действующих тайваньских офицеров в 2021 году, предложив им вознаграждение по меньшей мере в 200 тыс. новых тайваньских долларов (около $6,3 тыс.). Оба из них отказались передавать секретные документы.

Это уже третье дело о шпионаже среди тайваньских военных с начала августа. 2 августа суд острова выдал ордер на арест подполковника сухопутных войск и еще одного подозреваемого в шпионаже в пользу спецслужб КНР. По его данным, подполковник по фамилии Се служил в 601-й бригаде армейской авиации и спецназа и вместе с сообщником вербовал действующих и отставных военнослужащих. Кроме того, 8 августа суд города Гаосюн приговорил сержанта сухопутных войск Тайваня к пяти годам тюремного заключения за продажу в интернете секретных военных документов во время службы в гарнизоне на архипелаге Пэнху (Пескадорские острова).

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.