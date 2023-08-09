В Белоруссии сообщили о вытеснении польскими силовиками очередной группы беженцев

Госпогранкомитет республики заявил, что "в целях запугивания иностранцев, которые снимали происходящее на границе, польские силовики стреляли из оружия в воздух"

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил о новом факте вытеснения польскими силовиками группы беженцев.

"Накануне польские силовики в очередной раз показали "приверженность демократическим ценностям", доставив группу беженцев к заграждению на границе с Беларусью. Перед тем как открыть калитку для животных, чтобы вытеснить иностранцев на сопредельную сторону, польские военные заставили людей раздеться, а затем забрали все деньги и телефоны", - говорится в сообщении в Telegram-канале комитета.

Помимо этого, добавили в комитете, "в целях запугивания иностранцев, которые снимали происходящее на границе, польские силовики стреляли из оружия в воздух".

Польские силовики регулярно пытаются вытеснить на белорусскую территорию стремящихся попасть в Европу мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока, а также оставляют на границе тела умерших беженцев. Сотрудниками Госпогранкомитета в 2022 году пресечено более 3,8 тыс. попыток вытеснения в Белоруссию из стран ЕС мигрантов общей численностью 31 тыс. человек, в первом квартале этого года европейские силовики пытались вытеснить более 4,5 тыс. беженцев. С начала миграционного кризиса в августе 2021 года в непосредственной близости от границ со странами Евросоюза были обнаружены более 30 погибших иностранцев.