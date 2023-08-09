На Украине директора Бердянского морского порта заочно осудили на 10 лет тюрьмы

По данным СБУ, Владимир Стельмаченко способствовал передаче имущества порта на баланс российской администрации Запорожской области, а также выполнял ее указания о вывозе зерна на территорию РФ

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Украинский суд приговорил к 10 годам лишения свободы заочно с конфискацией имущества директора Бердянского морского порта в Запорожской области Владимира Стельмаченко. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

"По материалам СБУ к 10 годам тюрьмы приговорен директор Бердянского морпорта", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Уточняется, что Стельмаченко признали виновным в "пособничестве России".

По утверждению спецслужбы, он способствовал передаче имущества Бердянского порта на баланс российской администрации Запорожской области, а также выполнял ее указания о вывозе зерна на территорию РФ.

4 августа 2022 года СБУ предъявила обвинения главе военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгению Балицкому, главе ВГА Бердянска Александру Сауленко и главе Бердянского морского торгового порта Владимиру Стельмаченко по трем статьям Уголовного кодекса.