СМИ: события в Нигере отражают тревожную тенденцию возврата к эре путчей в Африке

По информации Gulf News, это свидетельствует о слабости и уязвимости демократических институтов и систем правления в африканских странах

ДУБАЙ, 9 августа. /ТАСС/. Путч в Нигере представляет собой свидетельство тревожной тенденции возврата к периоду военных переворотов в Африке. В отличие от относительно стабильного начала 2000-х годов такие потрясения происходят на континенте все чаще, пишет эмиратская газета Gulf News.

Переворот, организованный президентской гвардией, произошел на фоне усиливающей политической нестабильности на континенте, пишет издание. Уже седьмой военный переворот в Западной и Центральной Африке за последние три года выявил совокупность взаимосвязанных геополитических и экономических проблем, которые могут дестабилизировать весь регион Сахеля, считает Gulf News.

Значение событиям в Нигере добавляет его стратегическое положение в субрегионе, а также внушительные запасы урановой руды, за счет чего страна обеспечивает 15% потребности в ней Франции и 20% потребности ЕС. Смена власти в Нигере породила в европейских столицах опасения относительно возможного прекращения поставок урановой руды из Нигера, подчеркивает издание

Все это свидетельствует о слабости и уязвимости демократических институтов и систем правления в африканских странах, подводит итог издание. Несмотря на природные богатства, страна считается одной из самых бедных и самых закредитованных в мире. По мнению Gulf News, ее уязвимость усугубляется тем обстоятельством, что 70% потребляемой ею энергии поступает из Нигерии. Наблюдатели сходятся во мнении, что главными причинами путча стали "недовольство правлением и неспособностью властей справиться с террористическими группировками".