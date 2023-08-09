9 августа, 13:43
Попытка госпереворота в Нигере

СМИ: события в Нигере отражают тревожную тенденцию возврата к эре путчей в Африке

По информации Gulf News, это свидетельствует о слабости и уязвимости демократических институтов и систем правления в африканских странах

ДУБАЙ, 9 августа. /ТАСС/. Путч в Нигере представляет собой свидетельство тревожной тенденции возврата к периоду военных переворотов в Африке. В отличие от относительно стабильного начала 2000-х годов такие потрясения происходят на континенте все чаще, пишет эмиратская газета Gulf News.

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Переворот, организованный президентской гвардией, произошел на фоне усиливающей политической нестабильности на континенте, пишет издание. Уже седьмой военный переворот в Западной и Центральной Африке за последние три года выявил совокупность взаимосвязанных геополитических и экономических проблем, которые могут дестабилизировать весь регион Сахеля, считает Gulf News.

Значение событиям в Нигере добавляет его стратегическое положение в субрегионе, а также внушительные запасы урановой руды, за счет чего страна обеспечивает 15% потребности в ней Франции и 20% потребности ЕС. Смена власти в Нигере породила в европейских столицах опасения относительно возможного прекращения поставок урановой руды из Нигера, подчеркивает издание

Все это свидетельствует о слабости и уязвимости демократических институтов и систем правления в африканских странах, подводит итог издание. Несмотря на природные богатства, страна считается одной из самых бедных и самых закредитованных в мире. По мнению Gulf News, ее уязвимость усугубляется тем обстоятельством, что 70% потребляемой ею энергии поступает из Нигерии. Наблюдатели сходятся во мнении, что главными причинами путча стали "недовольство правлением и неспособностью властей справиться с террористическими группировками". 

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НигерПопытка госпереворота в Нигере
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