Немецкий депутат указала на невозможность военного решения конфликта на Украине

Сара Вагенкнехт считает, что контрнаступление украинских войск, продолжающееся уже несколько недель, не принесло ничего, "кроме многочисленных жертв и разрушений с обеих сторон

БЕРЛИН, 9 августа. /ТАСС/. Летнее наступление Вооруженных сил Украины доказало, что конфликт на Украине невозможно решить бесконечными поставками оружия. Такое заявление сделала депутат германского парламента от Левой партии Сара Вагенкнехт в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

По мнению политика, контрнаступление украинских войск, продолжающееся уже несколько недель, не принесло ничего, "кроме многочисленных жертв и разрушений с обеих сторон". "И это при том, что по состоянию на конец мая Запад поставил Украине оружия и боеприпасов на сумму более €73 млрд, включая даже кассетные бомбы, которые запрещены международным правом из-за их разрушительных последствий для мирного населения", - подчеркнула Вагенкнехт. В этой связи она "задается вопросом, сколько еще людей погибнет, пока ответственные лица в США и Европе не поймут наконец, что этот конфликт нельзя решить военными средствами".

Депутат раскритиковала лидеров западного мира, которые "заблокировали уже далеко зашедшие переговоры о перемирии между Украиной и Россией весной 2022 года", и призвала их учиться на своих ошибках. "Вместо того, чтобы бесконечно поставлять Украине оружие, правительство Германии должно, наконец, добиваться прекращения огня и способствовать началу переговоров о достижении мирного соглашения на основе компромисса сторон", - отметила она.

Ранее Бургомистр Баден-Бадена Дитмар Шпет заявил, что "в конце августа - начале сентября" направит правительству ФРГ официальное предложение сделать всемирно известный германский курорт местом проведения мирных переговоров между Россией и Украиной. По его мнению, город обладает необходимой материально-технической базой и является "лучшим примером того, как мирно могут жить вместе русский и украинский народы".

5-6 августа в городе Джидда прошли консультации по мирному урегулированию конфликта на Украине. В мероприятии приняли участие представители более чем 40 стран и международных организаций, в том числе Аргентины, Бразилии, Великобритании, Германии, Египта, Индии, Катара, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, США, Турции, Украины, Франции, Чили и ООН. Переговоры являются продолжением усилий премьер-министра и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда по урегулированию украинского кризиса, которые он предпринимает с марта 2022 года, отмечает Саудовское агентство печати.

Россия приглашение не получала. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, встреча в Саудовской Аравии - "попытка воспользоваться искренними намерениями ряда государств в целях сколачивания антироссийской коалиции", но будет небесполезной, если поможет Западу понять тупиковость так называемого мирного плана президента Украины Владимира Зеленского.