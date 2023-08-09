9 августа, 14:00
Военная операция на Украине

Немецкий депутат указала на невозможность военного решения конфликта на Украине

Сара Вагенкнехт считает, что контрнаступление украинских войск, продолжающееся уже несколько недель, не принесло ничего, "кроме многочисленных жертв и разрушений с обеих сторон

БЕРЛИН, 9 августа. /ТАСС/. Летнее наступление Вооруженных сил Украины доказало, что конфликт на Украине невозможно решить бесконечными поставками оружия. Такое заявление сделала депутат германского парламента от Левой партии Сара Вагенкнехт в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

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По мнению политика, контрнаступление украинских войск, продолжающееся уже несколько недель, не принесло ничего, "кроме многочисленных жертв и разрушений с обеих сторон". "И это при том, что по состоянию на конец мая Запад поставил Украине оружия и боеприпасов на сумму более €73 млрд, включая даже кассетные бомбы, которые запрещены международным правом из-за их разрушительных последствий для мирного населения", - подчеркнула Вагенкнехт. В этой связи она "задается вопросом, сколько еще людей погибнет, пока ответственные лица в США и Европе не поймут наконец, что этот конфликт нельзя решить военными средствами".

Депутат раскритиковала лидеров западного мира, которые "заблокировали уже далеко зашедшие переговоры о перемирии между Украиной и Россией весной 2022 года", и призвала их учиться на своих ошибках. "Вместо того, чтобы бесконечно поставлять Украине оружие, правительство Германии должно, наконец, добиваться прекращения огня и способствовать началу переговоров о достижении мирного соглашения на основе компромисса сторон", - отметила она.

Ранее Бургомистр Баден-Бадена Дитмар Шпет заявил, что "в конце августа - начале сентября" направит правительству ФРГ официальное предложение сделать всемирно известный германский курорт местом проведения мирных переговоров между Россией и Украиной. По его мнению, город обладает необходимой материально-технической базой и является "лучшим примером того, как мирно могут жить вместе русский и украинский народы".

5-6 августа в городе Джидда прошли консультации по мирному урегулированию конфликта на Украине. В мероприятии приняли участие представители более чем 40 стран и международных организаций, в том числе Аргентины, Бразилии, Великобритании, Германии, Египта, Индии, Катара, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, США, Турции, Украины, Франции, Чили и ООН. Переговоры являются продолжением усилий премьер-министра и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда по урегулированию украинского кризиса, которые он предпринимает с марта 2022 года, отмечает Саудовское агентство печати.

Россия приглашение не получала. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, встреча в Саудовской Аравии - "попытка воспользоваться искренними намерениями ряда государств в целях сколачивания антироссийской коалиции", но будет небесполезной, если поможет Западу понять тупиковость так называемого мирного плана президента Украины Владимира Зеленского. 

Теги:
УкраинаГерманияРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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