Литва проведет комплексные учения для оценки плана прикрытия границы

Они послужат улучшению взаимодействия пограничников и гражданских структур и положительно скажутся на эффективности реагирования при возникновении критических ситуаций, заявил замглавы Службы охраны госграницы при МВД Саулюс Некрашявичюс

ВИЛЬНЮС, 9 августа. /ТАСС/. Литва проведет учения всех структур, включенных в план прикрытия границы с Белоруссией, для оценки эффективности подготовленного документа. Об этом заявил журналистам заместитель начальника Службы охраны госграницы при МВД Литвы Саулюс Некрашявичюс.

"Такие учения обязательны. Надо провести их как можно скорее, так как в план включен целый ряд различных инстанций", - сказал он.

Как отметил представитель погранведомства, все задействованные структуры должны знать свое место и задачи, которые предстоит решать. "Такие учения послужат улучшению взаимодействия пограничников и гражданских структур и положительно скажутся на эффективности реагирования при возникновении критических ситуаций", - заявил Некрашявичюс.

Правительство Литвы в начале июля утвердило план прикрытия границы, предусматривающий привлечение армии и адаптированный к новым угрозам. Он предоставляет дополнительные возможности более гибко реагировать на изменение ситуации, предусмотреть условия дислокации на границе армии и добровольческих подразделений, а также позволяет избежать дополнительных согласований с автоматическим запуском механизма этих мер.

План оговаривает порядок действий при введении усиленного режима охраны государственной границы, часть которой является внешней границей Евросоюза. В настоящее время власти Литвы проявляют тревогу в связи с возможностью проникновения в страну находящихся в Белоруссии бойцов ЧВК "Вагнер".