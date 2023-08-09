Украина закрывала два КПП на молдавской границе из-за воздушной тревоги

Речь идет о пограничных переходах "Унгурь - Бронница" и "Атаки - Могилев-Подольский"

КИШИНЕВ, 9 августа. /ТАСС/. Пограничные переходы "Унгурь - Бронница" и "Атаки - Могилев-Подольский" на северном участке молдавско-украинской границы приостановили работу из-за воздушной тревоги. Об этом сообщила пресс-служба Пограничной полиции Молдавии.

"Компетентные органы Украины приостановили работу КПП в связи с угрозами воздушной атаки", - говорится в сообщении.

Они возобновили свою работу после отмены тревоги.

"КПП "Унгурь - Бронница" и "Атаки - Могилев-Подольский" возобновили работу в штатном режиме", - информирует пограничная полиция Молдавии.

Ранее в этом районе молдавские пограничники дважды обнаруживали фрагменты упавших ракет, предположительно, от зенитного комплекса С-300.