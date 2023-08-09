ЕСПЧ передал Армении информацию из Азербайджана о задержанном жителе Нагорного Карабаха

Ереван представит свои возражения в отношении фактов и позиции Баку в установленный судом срок до 16 августа

ЕРЕВАН, 9 августа. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) передал Армении информацию из Азербайджана о жителе Нагорного Карабаха Вагифе Хачатряне, которого задержали в Лачинском коридоре. Об этом сообщила пресс-служба офиса представителя Армении по международным правовым вопросам.

"ЕСПЧ направил армянской стороне информацию, предоставленную Азербайджаном о Вагифе Хачатряне. Ее передали родственникам Хачатряна. В отношении фактов и позиции Азербайджана Армения представит свои возражения в установленный судом срок до 16 августа", - говорится в сообщении.

1 августа ЕСПЧ обязал Баку до 8 августа предоставить информацию о Хачатряне.

29 июля азербайджанские силовики задержали 68-летнего жителя Нагорного Карабаха, когда он с помощью представителей Международного комитета Красного Креста следовал в Армению для лечения. По версии азербайджанского следствия, Хачатрян состоял в армянских формированиях, совершивших 22 декабря 1991 года вооруженное нападение на село Мешали Ходжавендского района, в результате чего были убиты 25 лиц азербайджанской национальности, а 358 человек были насильственно выселены из мест законного проживания. В декабре 2013 года азербайджанский суд вынес решение об аресте Хачатряна, тогда же он был объявлен в международный розыск.